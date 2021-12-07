Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений - Москалькова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и лично принимать решение о вакцинации от коронавируса, но при этом человек должен принять и условия неких ограничений в случае отказа от вакцинации. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью программе "Поздняков", размещенном во вторник на сайте телеканала НТВ.

"Вакцинироваться или не вакцинироваться - это право человека. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - заявила она.

При этом Москалькова подчеркнула, что заставлять вакцинироваться нельзя, но нужно убеждать людей и "с уважением относиться к их внутреннему миру". "Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", - добавила она.

Также омбудсмен напомнила, что в Госдуме находятся правительственные законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. "Сегодня нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями [коронавируса] и нанести вред другой части населения", - заявила она.

Москалькова отметила, что в законопроектах выделены три категории: те, кто будут иметь QR-код в связи с вакцинацией, те, кто будут иметь справку, что они не могут привиться по медицинским отводам и те, кто переболел. "То есть законодатель старался максимально охватить все группы населения", - добавила она.