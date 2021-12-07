Будущий кабмин ФРГ продолжит поддержку Украины как транзитера газа - Шольц

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Германии сохранит свою позицию насчет статуса Украины как страны - транзитера газа. Об этом заявил во вторник будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц после подписания коалиционного договора.

"Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа, - сказал он. - Мы будем это делать и дальше".