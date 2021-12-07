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Суд ООН ввел ряд обеспечительных мер в отношении Азербайджана по требованию Армении

19:20 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН потребовал от Азербайджана предотвратить разжигание и подстрекательство к расовой ненависти и дискриминацию в отношении армян до вынесения решения по существу дела. Соответствующий вердикт огласила во вторник председатель суда Джоан Донохью.

"Суд считает, что до вынесения решения по существу Азербайджан в соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации должен <...> принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и подстрекательство к расовой ненависти и дискриминации, в том числе официальными лицами и госучреждениям, в отношении армян", - заявила она.

Кроме того, в соответствии с решением инстанции, Азербайджан должен "защитить от насилия всех лиц, взятых в плен в ходе конфликта 2020 года, которые остаются в заключении, и обеспечить их безопасность и равенство перед законом", а также "принять все необходимые меры, чтобы предотвратить акты вандализма в отношении армянского культурного наследия".

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