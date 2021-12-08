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"Омикрон" вызывает пневмонию в 2-3 раза быстрее, чем ранее известные штаммы - эксперт

10:32 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штамм коронавируса "омикрон" может вызывать пневмонию в 2-3 раза быстрее по сравнению с ранее известными вариантами коронавируса. Об этом в интервью "Известиям" заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Что плохо в штамме "Омикрон", он точно так же, как и "Дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому "Омикрон" быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10-11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это 3-5 дней", - пояснил Александр Семенов.

По его словам, распространение штамма не сильно повлияет на эффективность вакцин. "Возможно, она будет несколько ниже, но не критично. Точных данных пока еще нет, есть предварительные. По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше", - подчеркнул Семенов в интервью.

В целом, отметил ученый, сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от скорости иммунизации населения. "Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, то мы можем ожидать еще один небольшой подъем, а затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной. Если темпы не будут нарастать, то можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне", - сообщил Семенов.

Также он рассказал, что после окончания нынешней пандемии будут появляться новые коронавирусы, готовые прорвать межвидовые барьеры и выйти к людям.

"Недавно экспедиция парижского Института Пастера и Лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады - непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа. Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы", - сообщил он.

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