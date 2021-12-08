РФ вошла в десятку ведущих мировых экспортеров шоколада
10:32 08.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия вошла в десятку ведущих мировых экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию. Это данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. По ее подсчетам, в сентябре Россия вывезла этой продукции на 838 млн долларов, а Швейцария лишь на 819.
Российский шоколад поставляется в 92 страны мира, основные объемы – в Китай и страны ЕАЭС. Эхо Москвы
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