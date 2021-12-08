"Союз" с космонавтом-спецкором и двумя японскими туристами выведен на орбиту
11:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, выведен на орбиту, сообщил диктор на космодроме Байконур.
Ракета "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 10:38 мск. Сближение с МКС произойдет по четырехвитковой схеме и займет примерно 6 часов 3 минуты. Стыковка "Союза МС-20" к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована в 16:41 мск.
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