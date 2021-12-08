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Верховный суд РФ отправил на пересмотр в апелляцию дело националистов Тихонова и Хасис

11:05 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России в среду отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

"Президиум Верховного суда РФ в соответствии с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу Тихонова и Хасис, отменил кассационное определение. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказал адвокат.

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