Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам в среду полиция Подляского воеводства.

"Тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско- белорусской границы", - информировал Польское агентство печати пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.