Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы
11:20 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам в среду полиция Подляского воеводства.
"Тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско- белорусской границы", - информировал Польское агентство печати пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.
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