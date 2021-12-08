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Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы

11:20 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам в среду полиция Подляского воеводства.

"Тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско- белорусской границы", - информировал Польское агентство печати пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.

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