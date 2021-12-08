Яркая вспышка над Сочи стала результатом входа в атмосферу болида - ученый
11:32 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Яркая вспышка над Сочи, которую местные жители посчитали упавшим метеоритом, оказалась результатом входа в атмосферу небесного тела - болида. Об этом ТАСС сообщил в среду заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.
Во вторник в небе над Сочи наблюдалась яркая вспышка. Жители и гости города предположили, что это был упавший метеорит.
"Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор - это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим [по яркости], как Венера и ярче, то такое явление называется болидом", - рассказал ученый.
Болид пролетел в восточной - юго-восточной части города, отметил он. Предположительно, явление связано с сезоном мощного метеорного потока, который называется Геминиды. Он действует с 4 по 17 декабря, его пик придется на 14 декабря. "Крупные частицы уже сейчас могут влетать в атмосферу", - добавил Иванов.
Наблюдать и исследовать явление будет внутренняя болидная сеть. В настоящее время, по словам ученого, благодаря камерам видеоконтроля, наблюдать за болидами можно с разных сторон. Всего же ежесуточно на Землю выпадает около 300 тонн метеоритного вещества.
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