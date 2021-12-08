Дума отклонила проекты справороссов и КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста
17:40 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду проголосовала в первом чтении против принятия двух законопроектов о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет.
Первый законопроект был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами фракции "Справедливая Россия" в Госдуме седьмого созыва. "Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается", - говорится в документе.
Вторая инициатива была внесена депутатами фракции КПРФ в августе. "Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, - 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)", - говорится в пояснительной записке.
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроекты при рассмотрении в первом чтении.
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