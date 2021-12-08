0
0
80
НОВОСТИ

Дума отклонила проекты справороссов и КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста

17:40 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду проголосовала в первом чтении против принятия двух законопроектов о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет.

Первый законопроект был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами фракции "Справедливая Россия" в Госдуме седьмого созыва. "Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается", - говорится в документе.

Вторая инициатива была внесена депутатами фракции КПРФ в августе. "Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, - 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)", - говорится в пояснительной записке.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроекты при рассмотрении в первом чтении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:38 08.12.2021
Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards
0
54
17:12 08.12.2021
Путин заверил Меркель в продолжении дружеского общения - Кремль
0
130
17:00 08.12.2021
Послы стран ЕС одобрили введение санкций против ЧВК "Вагнер" - источник
0
155
16:32 08.12.2021
НАТО постепенно подминает Украину под себя, для России это красная линия - Песков
0
202
16:12 08.12.2021
Британские министры не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине - Джонсон
0
192
16:00 08.12.2021
Начштаба обороны Индии генерал Рават погиб из-за крушения вертолета - ВВС страны
0
210
15:32 08.12.2021
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
0
314
15:12 08.12.2021
Две трети немцев считают, что Шольц будет занимать пост канцлера не более 4 лет - опрос
0
268
15:00 08.12.2021
Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров
0
291
14:32 08.12.2021
Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США - Песков
0
323

Возврат к списку