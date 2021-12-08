Олаф Шольц официально принял дела у Ангелы Меркель
18:15 08.12.2021 Источник: Интерфакс
Ангела Меркель официально передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемония состоялась в Берлине в ведомстве федерального канцлера.
"Сегодня, поскольку я не член бундестага, я не могла лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому я хочу сделать это сейчас - поздравляю, дорогой канцлер, дорогой Олаф Шольц", - сказала Меркель.
"Наверняка вы догадываетесь, что это очень увлекательная работа", - добавила она.
По ее словам, если к задаче быть канцлером подходить с радостью, то это "самая лучшая работа из возможных".
В среду участники нового правительства ФРГ официально вступили в должности.
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