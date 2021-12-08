Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу модернизированной горбольницы Королева
18:18 08.12.2021
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
Губернатор навестил юных пациентов, проходящих здесь лечение, а затем за чашкой чая пообщался с работающими в «красных зонах» подмосковными анестезиологами-реаниматологами. В Московской области 1,3 тыс. врачей этой специальности и практически каждый третий из них сейчас – на передовой борьбы с ковидом.
«Капремонт – важная часть нашей работы. Также имеет значение и новое оборудование. Но главное – врачи, – сказал Андрей Воробьёв. – Качественная медицина – запрос каждой семьи, как в первичном звене, так и в стационарном. Наша задача – все это обеспечить. И здесь очень важна коммуникация. Мы очень ценим диалог, взаимодействие в Telegram-каналах, WhatsApp-чатах – это стало нормой системы здравоохранения, образования, и позволяет нам уделять внимание тому, что больше всего беспокоит людей».
В Королевской больнице создана интегрированная операционная, где можно проводить все виды малоинвазивной хирургии. В России таких всего 6, и 2 из них – в Подмосковье. Медпомощь по ОМС здесь оказывают не только жителям региона.
«Требовался узкий специалист, чтобы провести операцию моей дочери Нике, которой 8 месяцев, – рассказала Лидия Ивлева, приехавшая с ребенком из Оренбурга. – Нам сказали, что нужно ложиться в Королевскую больницу. Операцию долго ждать не пришлось, ее уже сделали. Все хорошо, скоро нас должны выписать».
На базе горбольницы открыт Региональный сосудистый центр, создано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, закуплены аппараты ИВЛ. За период пандемии на ноги поставили более 1,8 тыс. пациентов с ковидом.
«Больных стало больше, в том числе тяжелых, возраст пациентов – меньше, течение болезни развивается быстрее. Во многом, потому что люди не решаются прививаться. Мы не понимаем, почему они слушают кого угодно, только не нас, врачей», – поделился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Талдомской ЦРБ Данил Яцыно.
Губернатору также доложили о планах строительства в Королеве новой поликлиники смешанного типа в 2023 году.
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