К угрозам финансовой изоляции Россия относится серьезно - МЭР

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внимательно относится к угрозам финансовой изоляции и готова к различным сценариям развития событий, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы внимательно к этому относимся, есть разные сценарии. Министерство финансов этим очень плотно занимается, в правительстве есть рабочая группа по этим вопросам. В то же время вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, не второй и не третий, поэтому понимание, что делать в той или иной ситуации, у нас есть", - сказал Решетников,

Вместе с тем министр подчеркнул, что Россия рассчитывает на благоразумие стран, выступающих с подобными угрозами, и ждет, что те не будут принимать решения "под воздействием эмоций". "Мы за эти годы существенно нарастили свой суверенитет над всеми сферами финансовой жизни, финансовую устойчивость, резервы. Но главный залог - это, конечно, развитие нашей экономики, которое показало, что она существенно прочнее, чем некоторым кажется или хотелось бы верить", - добавил Решетников