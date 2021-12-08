Бензин и дизтопливо в России снова подорожали
19:45 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России с 29 ноября по 5 декабря 2021 года выросли на 18 коп. и составили 49,87 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 16 коп. - до 46,88 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 18 коп. - до 50,73 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 25 коп. - до 58,84 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 30 коп. - до 53,33 руб. за литр.
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