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У США нет таких обязательств перед Украиной, какие есть в отношении стран НАТО - Байден

20:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому Соединенные Штаты не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

"У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО - прим. ТАСС), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину", - сказал американский лидер.

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