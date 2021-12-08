У США нет таких обязательств перед Украиной, какие есть в отношении стран НАТО - Байден

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому Соединенные Штаты не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

"У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО - прим. ТАСС), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину", - сказал американский лидер.