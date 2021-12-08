Глава ЛНР указал на роль России и США в переговорах по Донбассу
21:30 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стоит помнить, что и Российская Федерация, и Америка могут послужить всего лишь посредниками в начале этих переговоров в урегулировании возникающих противоречий, разногласий. А так, я считаю, что мы вопросы должны решать напрямую — это руководство республик и руководство Украины», — заявил глава ЛНР. Он подчеркнул, что лидеры республик Донбасса неоднократно заявляли о готовности к прямым переговорам с Киевом.
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