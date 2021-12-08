0
0
117
НОВОСТИ

Глава ЛНР указал на роль России и США в переговорах по Донбассу

21:30 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев и республики Донбасса должны решать вопросы мирного урегулирования напрямую, Россия и США могут выступать лишь посредниками на переговорах. Об этом заявил в среду глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в эфире передачи «Пятая студия» на телеканале «Россия-24».

«Стоит помнить, что и Российская Федерация, и Америка могут послужить всего лишь посредниками в начале этих переговоров в урегулировании возникающих противоречий, разногласий. А так, я считаю, что мы вопросы должны решать напрямую — это руководство республик и руководство Украины», — заявил глава ЛНР. Он подчеркнул, что лидеры республик Донбасса неоднократно заявляли о готовности к прямым переговорам с Киевом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:18 08.12.2021
Белый дом пока не готов объявить о следующей встрече президентов РФ и США
0
65
21:00 08.12.2021
Цены на стройматериалы в России за год выросли почти на четверть
0
176
20:30 08.12.2021
Зеленский рассказал о "великолепных новостях из Лондона"
0
251
20:15 08.12.2021
Представители стран НАТО и России могут вскоре провести встречи на высоком уровне - Байден
0
235
20:00 08.12.2021
У США нет таких обязательств перед Украиной, какие есть в отношении стран НАТО - Байден
0
240
19:45 08.12.2021
Бензин и дизтопливо в России снова подорожали
0
248
19:30 08.12.2021
В МЭР ожидают рост инфляции по итогам года сверх прогноза
0
260
19:15 08.12.2021
К угрозам финансовой изоляции Россия относится серьезно - МЭР
0
317
18:45 08.12.2021
МИД РФ передал в посольство США ноту протеста по поводу инцидента над Черным морем
0
357
18:30 08.12.2021
Путин рассчитывает, что президент Ирана посетит Москву в начале следующего года
0
322

Возврат к списку