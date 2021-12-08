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Белый дом пока не готов объявить о следующей встрече президентов РФ и США

22:18 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут добиваться движения вместе с Россией по пути дипломатии применительно к Украине, при этом объявлений о новой личной встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина пока нет. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ей был задан вопрос о том, стоит ли ожидать новых переговоров лидеров двух стран в формате личной встречи. «Мне нечего дополнительно сказать по этой теме», — ответила Жан-Пьер.

«Вчерашний разговор, как сказал президент, <…> был полезным», — подчеркнула она. «Они продолжат продвигаться вперед с целью сделать так, чтобы <…> мы пошли по пути дипломатии», — добавила представитель Белого дома, говоря о ситуации вокруг Украины. «Речь идет о деэскалации», — отметила она.

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