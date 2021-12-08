Белый дом пока не готов объявить о следующей встрече президентов РФ и США
22:18 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ей был задан вопрос о том, стоит ли ожидать новых переговоров лидеров двух стран в формате личной встречи. «Мне нечего дополнительно сказать по этой теме», — ответила Жан-Пьер.
«Вчерашний разговор, как сказал президент, <…> был полезным», — подчеркнула она. «Они продолжат продвигаться вперед с целью сделать так, чтобы <…> мы пошли по пути дипломатии», — добавила представитель Белого дома, говоря о ситуации вокруг Украины. «Речь идет о деэскалации», — отметила она.
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