Обещанные США жесткие санкции могут не оказать серьезного влияния на РФ - NYT
09:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину, однако на практике ввести их будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться недостаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. Об этом сообщила в среду газета "Нью-Йорк таймс".
Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае "агрессии" против Украины. Рестрикции, предположительно, могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, крупные банки и Российский фонд прямых инвестиций, а также предусматривают отключение страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Как отмечает "Нью-Йорк таймс", введение санкций в отношении российского энергетического сектора затрудняется ситуацией на рынке, где цены на нефть и газ и так высоки. Кроме того, подобные ограничительные меры серьезно ударят по европейским странам, зависящим от поставок энергоносителей из РФ. Согласно изложенной в материале точке зрения, эта зависимость Европы от российских природных ресурсов дает Москве возможность ответа на санкции в отношении банковского сектора или в валютной сфере: в случае таких шагов со стороны Запада РФ может сократить поставки газа в страны ЕС.
Отключение России от системы SWIFT станет наиболее болезненной мерой, по крайней мере в краткосрочной перспективе, однако вряд ли этого окажется достаточно для того, чтобы Москва изменила свой курс. С Ираном, который был отключен от SWIFT еще в 2018 году, этого не произошло, напоминает издание. Такой шаг может лишь ожесточить РФ, считают авторы публикации, и заставить ее следовать по намеченному пути.
Наконец, указывает "Нью-Йорк таймс", вводившиеся ранее из-за действий Москвы санкции оказались неэффективными: они не предотвратили воссоединения Крыма с Россией и конфликт в Донбассе. Следовательно, возникают сомнения и в эффективности мер, которыми теперь грозит Москве вашингтонская администрация.
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