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НОВОСТИ

В Баку сообщили в гибели военнослужащего ВС Азербайджана на границе с Арменией

09:05 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией.

"В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий Асиф Алиев", - говорится в сообщении.

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