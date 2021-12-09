В Баку сообщили в гибели военнослужащего ВС Азербайджана на границе с Арменией
09:05 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией.
"В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий Асиф Алиев", - говорится в сообщении.
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