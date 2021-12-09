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Порядка 65% работодателей премируют сотрудников по итогам года - опрос

10:20 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 65% опрошенных работодателей планируют премировать своих сотрудников по итогам года, при этом 29% будут выплачивать премии только некоторым работникам, а 35% воздержатся от премий сотрудникам в этом году. Таковы результаты опроса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что в их компаниях будут выплачивать премии по итогам 2021 года всем сотрудникам. Еще 29% респондентов рассказали, что в их компаниях премии выплатят только части сотрудников, а 35% участников исследования ответили, что отказались от выплаты премий в этом году", - говорится в результатах опроса.

Также 67% опрошенных компаний запланировали повышение заработных плат персоналу в грядущем 2022 году: из них большинство (80%) планируют повысить зарплаты на 10%, 12% - на 20%, почти на треть увеличат зарплаты 3% работодателей, на 40% - 2%. Поднять оклад в 1,5 раза и выше планируют только 3% опрошенных представителей компаний.

Большинство компаний, которые отказались от выплаты премий в этом году (42%), пока находятся на стадии восстановления после последствий распространения коронавируса, поэтому отменили денежные поощрения для сотрудников. Еще 15% респондентов указали, что не считают правильным выплачивать новогодние премии, а 14% отказались от денежных премий в пользу подарков для персонала. По мнению 7% опрошенных работодателей, в этом году сотрудники не показали результатов работы, достойных премий, а 2% респондентов отметили, что решили не выплачивать премии, но провести новогодний корпоратив.

Опрос проводился в декабре 2021 года, в нем приняли участие более 1 000 представителей компаний из всех регионов России.

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