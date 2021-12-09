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Верховный суд отказался рассекретить имена сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

11:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ отклонил иск историка Сергея Прудовского, просившего снять гриф "секретно" с имен сотрудников системы советской политической полиции, участвовавших в фальсификации уголовных дел. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс- службе суда.

"Судом отклонен иск Прудовского к президенту РФ и ФСБ о признании недействующими пунктов, отнесенных к государственной тайне", - сказала собеседница агентства.

Истец оспаривал пункты указа президента РФ от 1995 года "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" и приказа ФСБ от 2015 года "Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию в органах ФСБ". Согласно позиции истца, на оспариваемые пункты нормативных актов ссылаются архивы при отказах раскрыть имена следователей и других сотрудников системы политической полиции, участвовавших в расследовании дел, которые позднее были признаны сфальсифицированными, а осужденные по ним были реабилитированы.

Представители президента и прокуратуры в суде просили в удовлетворении иска отказать, оспариваемые нормативные акты признать законными.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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