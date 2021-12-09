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НОВОСТИ

В РФ с начала 2021 года зафиксировано более 570 тыс. случаев заражения детей ковидом

11:05 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом детей до 17 лет зафиксировано в России с начала 2021 года. Об этом заявил в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

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