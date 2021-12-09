Путин по телефону поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поговорил в четверг по телефону с Ангелой Меркель, которая накануне завершила работу в качестве канцлера Германии.

"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений", - отметили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что Меркель в свою очередь выразила Путину признательность за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой германского правительства Олафом Шольцем. Путин же отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.