В Дании задержаны четверо подозреваемых в причастности к утечке информации из спецслужб

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека задержаны в Дании по делу об утечке информации из спецслужб. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе полиции безопасности (PET).

"Вчера PET совместно с полицией арестовала четырех человек и провела обыски по разным адресам, - отмечено в сообщении. - Задержанные - нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб. Им предъявлено обвинение в нарушении параграфа 109 Уголовного кодекса, п. 1 - необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб".

Задержания стали результатом длительного расследования утечек из спецслужб. Оно все еще продолжается. Дела переданы в прокуратуру.

В полиции безопасности не уточняют, что именно сделали четверо подозреваемых.

Как заявил в интервью агентству Ритсаус бюро эксперт по политике безопасности Ларс Бангерт Струве, данный инцидент "может ослабить работу датской разведки в будущем". "Это вызовет тревогу в иностранных спецслужбах, с которыми мы работаем", - пояснил он.