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НОВОСТИ

Мигрантов-нарушителей надо высылать из РФ, считает глава СПЧ

16:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что нарушение мигрантами законодательства РФ, в том числе участие в массовых драках, должно приводить к их высылке из страны. Такое мнение он высказал на заседании СПЧ в четверг, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Нарушение закона мигрантами, а в этом году были даже случаи массовых драк, должны вести к высылке", - сказал Фадеев.

По его словам, СПЧ выступает за миграционную политику в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. "С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов. Привлечение работодателями работников без трудовых контрактов недопустимо - это оставляет работников- мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - отметил глава СПЧ.

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