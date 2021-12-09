Байден проведет переговоры с Зеленским
16:12 09.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что речь пойдет об итогах переговоров Байдена с президентом Владимиром Путиным.
Накануне видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 7 декабря, Джо Байден провел телефонный разговор на тему Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, а госсекретарь США Тони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил в «непоколебимой поддержке» со стороны США. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 09.12.2021
- Путин попросит Верховный суд провести анализ норм о превышении пределов самообороны
- 16:32 09.12.2021
- Пассажирам без QR-кода, приобретшим авиабилеты по невозвратному тарифу, предлагают не возвращать деньги
- 16:00 09.12.2021
- Мигрантов-нарушителей надо высылать из РФ, считает глава СПЧ
- 15:32 09.12.2021
- В Дании задержаны четверо подозреваемых в причастности к утечке информации из спецслужб
- 15:20 09.12.2021
- 4% субсидии по ипотеке для сотрудников Сбера
- 15:12 09.12.2021
- Госдеп вводит в заблуждение общественность о некоем прогрессе с РФ по визам - Рябков
- 15:00 09.12.2021
- Путин по телефону поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество
- 14:32 09.12.2021
- В агентстве по рыболовству заявили, что половина продаваемой в РФ красной икры является фальсификатом
- 14:12 09.12.2021
- Регионы примут меры для снижения цен на продукты - СМИ
- 14:00 09.12.2021
- США заявили Украине, что ее вряд ли примут в НАТО в ближайшие 10 лет - AP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать