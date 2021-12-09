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НОВОСТИ

Байден проведет переговоры с Зеленским

16:12 09.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что речь пойдет об итогах переговоров Байдена с президентом Владимиром Путиным.

Накануне видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 7 декабря, Джо Байден провел телефонный разговор на тему Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, а госсекретарь США Тони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил в «непоколебимой поддержке» со стороны США.  Эхо Москвы

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