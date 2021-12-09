0
0
73
НОВОСТИ

Пассажирам без QR-кода, приобретшим авиабилеты по невозвратному тарифу, предлагают не возвращать деньги

16:32 09.12.2021 Источник: Ведомости

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут. Такое предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.

Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в Охотном Ряду и подтвердили два источника в авиакомпаниях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 09.12.2021
Путин попросит Верховный суд провести анализ норм о превышении пределов самообороны
0
36
16:12 09.12.2021
Байден проведет переговоры с Зеленским
0
133
16:00 09.12.2021
Мигрантов-нарушителей надо высылать из РФ, считает глава СПЧ
0
130
15:32 09.12.2021
В Дании задержаны четверо подозреваемых в причастности к утечке информации из спецслужб
0
184
15:20 09.12.2021
4% субсидии по ипотеке для сотрудников Сбера
0
239
15:12 09.12.2021
Госдеп вводит в заблуждение общественность о некоем прогрессе с РФ по визам - Рябков
0
227
15:00 09.12.2021
Путин по телефону поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество
0
199
14:32 09.12.2021
В агентстве по рыболовству заявили, что половина продаваемой в РФ красной икры является фальсификатом
0
309
14:12 09.12.2021
Регионы примут меры для снижения цен на продукты - СМИ
0
276
14:00 09.12.2021
США заявили Украине, что ее вряд ли примут в НАТО в ближайшие 10 лет - AP
0
356

Возврат к списку