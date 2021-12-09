Путин попросит Верховный суд провести анализ норм о превышении пределов самообороны
17:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин попросит Верховный суд провести анализ норм о превышении пределов самообороны. Об этом в четверг он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике. Конституционный суд высказывался по этому поводу и указывал, что соответствующие нормы УК РФ не содержат какой-либо правовой неопределенности. Но тем не менее проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизни и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать. И если есть необходимость, то представить свои предложения по совершенствованию этого направления деятельности, этих статей, норм регулирования", - сказал президент.
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