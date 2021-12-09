В Новой Зеландии собираются ввести закон, запрещающий курение табака для будущих поколений - СМИ
17:12 09.12.2021 Источник: Интерфакс
Власти Новой Зеландии объявили в четверг о планах запретить курение, сделав незаконной продажу и поставку табачной продукции для последующих поколений, сообщает портал Axios.
"Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, станет невозможным когда-либо законно покупать табак", - приводит портал слова заместителя главы Минздрава Новой Зеландии Айши Верралл при объявлении предлагаемого закона в рамках плана действий по борьбе с курением.
"По мере того, как они будут взрослеть, они и дальнейшие поколения никогда не смогут законно покупать табак, поскольку правда такова, что нет безопасного возраста для начала курения", - подчеркнула Верралл.
По словам замглавы Минздрава, курение является "главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырех случаев".
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