В Новой Зеландии собираются ввести закон, запрещающий курение табака для будущих поколений - СМИ

17:12 Источник: Интерфакс

Власти Новой Зеландии объявили в четверг о планах запретить курение, сделав незаконной продажу и поставку табачной продукции для последующих поколений, сообщает портал Axios.

"Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, станет невозможным когда-либо законно покупать табак", - приводит портал слова заместителя главы Минздрава Новой Зеландии Айши Верралл при объявлении предлагаемого закона в рамках плана действий по борьбе с курением.

"По мере того, как они будут взрослеть, они и дальнейшие поколения никогда не смогут законно покупать табак, поскольку правда такова, что нет безопасного возраста для начала курения", - подчеркнула Верралл.

По словам замглавы Минздрава, курение является "главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырех случаев".