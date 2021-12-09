Закон о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом - Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что законодательство о СМИ-иноагентах нуждается в обсуждении с профессиональным сообществом.

"Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, на это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека, комментируя несовершенства данного нормативного акта, на которые указал генеральный директор ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец", председатель общественной организации "Союз журналистов Москвы" Павел Гусев.