В День Героев Андрей Воробьев наградил подмосковных ребят, совершивших подвиг

17:54

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областинаградил подмосковных ребят, совершивших подвиг. В Дом правительства Московской области пригласили девять мальчишек и девчат, которые не испугались прийти на помощь тем, кто попал в беду.

Александра Боровикова и Василиса Фомичева спасли в Истре маленького мальчика, который вылетел на ватрушке на воду. Ребенка стало уносить течением, но девочки не растерялись, схватились за руки и вытянули его. Саша Трунов из Щелкова не мог даже предположить, что прогуливаясь около пруда в майский день, тоже станет настоящим героем. Увидев малыша, который свалился в ил, Саша тут же бросился на его помощь. Он кинул толстовку, лег на землю и вытянул ребенка из трясины.

«Сегодня, 9 декабря, мы отмечаем День героев Отечества. Герой отличается от простого человека всего лишь одним шагом – кто решается сделать этот шаг, спасти, рискнуть собственной жизнью, всегда заслуживает большого уважения, – сказал Андрей Воробьёв. – Я очень рад видеть вас, молодых ребят, которые совершили мужественный поступок. Хочу вас поблагодарить и поздравить. Я уверен, что родители, которые вас воспитали, тоже вами гордятся. Вы большие молодцы, так держать».

Героически повел себя в экстренной ситуации и 15-летний Тимур Иванчук из Рузы – вместе с другом он спас мужчину, тонувшего в озере: «Мы купались с ребятами на озере и увидели, как мужчина поспорил с друзьями, что переплывет водоем. На середине озера он погрузился на дно и не всплывал. Мы с другом поплыли на то место, дотащили его на другой берег и начали делать искусственное дыхание и массаж сердца – в школе нам рассказывали на уроках ОБЖ, как это правильно делать. Я очень сильно переживал, нельзя оставаться равнодушным, если человеку нужна помощь».

Среди наград – медаль «За проявленное мужество», которая учреждена Советом Федерации в рамках проекта «Дети-герои». Он посвящен ребятам, совершившим подвиг или смелый поступок, чтобы о них знали не только в их школах, но и во всей стране.