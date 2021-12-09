Российские медики и специалисты отправятся в ЮАР
19:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса „омикрон“. Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Рамапоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
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