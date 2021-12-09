Российские медики и специалисты отправятся в ЮАР

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре договорились направить в республику в самое ближайшее время группы российских медицинских специалистов, научных сотрудников, а также медоборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса „омикрон“. Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рамапоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.