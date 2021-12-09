Франция намерена заняться реформой Шенгенской зоны
19:43 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту — это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС», — заявил он.
«Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex („Фронтекс“), <…> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», — добавил он.
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