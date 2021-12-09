Макрон: На следующей неделе мне предстоит разговор с Владимиром Путиным

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести на следующей неделе разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвященной приоритетам Франции во время ее предстоящего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года.

«Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — сказал Макрон. «На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил он.