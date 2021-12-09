Макрон: На следующей неделе мне предстоит разговор с Владимиром Путиным
20:40 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — сказал Макрон. «На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил он.
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