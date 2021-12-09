Президент Франции считает, что надо продолжать "требовательный диалог с Россией"

21:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден продемонстрировал необходимость диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвященной приоритетам Франции во время ее предстоящего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года.

«Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией и именно путем такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины», — считает Макрон.

По его словам, «только так можно гарантировать мир в этом регионе и стабильность на континенте». «Состоявшим разговором президент Байден показал, что такой диалог с президентом Путиным надо было провести», — подчеркнул Макрон.