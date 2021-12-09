0
0
0
НОВОСТИ

Президент Франции считает, что надо продолжать "требовательный диалог с Россией"

21:06 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден продемонстрировал необходимость диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвященной приоритетам Франции во время ее предстоящего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года.

«Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией и именно путем такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины», — считает Макрон.

По его словам, «только так можно гарантировать мир в этом регионе и стабильность на континенте». «Состоявшим разговором президент Байден показал, что такой диалог с президентом Путиным надо было провести», — подчеркнул Макрон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 09.12.2021
Макрон: На следующей неделе мне предстоит разговор с Владимиром Путиным
0
147
19:43 09.12.2021
Франция намерена заняться реформой Шенгенской зоны
0
201
19:00 09.12.2021
Российские медики и специалисты отправятся в ЮАР
0
251
18:15 09.12.2021
Самолету Ryanair, посаженному в Минске, взрыв бомбы не угрожал - Прокуратура Польши
0
327
17:54 09.12.2021
В День Героев Андрей Воробьев наградил подмосковных ребят, совершивших подвиг
0
285
17:40 09.12.2021
Закон о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом - Путин
0
315
17:12 09.12.2021
В Новой Зеландии собираются ввести закон, запрещающий курение табака для будущих поколений - СМИ
0
333
17:00 09.12.2021
Путин попросит Верховный суд провести анализ норм о превышении пределов самообороны
0
395
16:32 09.12.2021
Пассажирам без QR-кода, приобретшим авиабилеты по невозвратному тарифу, предлагают не возвращать деньги
0
386
16:12 09.12.2021
Байден проведет переговоры с Зеленским
0
382

Возврат к списку