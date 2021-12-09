Путин: То, что сейчас происходит на Донбассе ... это, конечно, очень напоминает геноцид

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хороши видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — отметил Путин, обращаясь к исполнительному директору ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому.

Путин назвал русофобию первым шагом к геноциду. Глава государства заявил, что «здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия». Однако, по его словам, указанные понятия должны отражать реалии происходящих событий. «Давайте подумаем», — сказал глава государства.