В России до конца 2021 года начнется вакцинация подростков от коронавируса - Мурашко

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

"До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.