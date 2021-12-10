В России до конца 2021 года начнется вакцинация подростков от коронавируса - Мурашко
09:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.
"До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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