На «восточном фланге» НАТО раскритиковали Байдена из-за переговоров с Путиным
09:05 10.12.2021 Источник: Газета.Ru
Лидер одной из стран «восточного фланга» НАТО — одной из стран «Бухарестской девятки» — во время переговоров подверг жесткой критике президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за онлайн-переговоров с Путиным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.
«Одно из правительств в регионе в ярости и требует немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует президент Джо Байден, по словам дипломата этой страны, который отказался быть названным, высказываясь по конфиденциальному вопросу», — указано в сообщении.
Источники уточнили, что в Восточной Европе опасаются, что США могут пойти на уступки перед Россией.
Ранее президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границе России и Украины с «восточным флангом» НАТО. Газета.Ru
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