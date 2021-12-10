На «восточном фланге» НАТО раскритиковали Байдена из-за переговоров с Путиным

09:05 Источник: Газета.Ru

Лидер одной из стран «восточного фланга» НАТО — одной из стран «Бухарестской девятки» — во время переговоров подверг жесткой критике президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за онлайн-переговоров с Путиным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Одно из правительств в регионе в ярости и требует немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует президент Джо Байден, по словам дипломата этой страны, который отказался быть названным, высказываясь по конфиденциальному вопросу», — указано в сообщении.

Источники уточнили, что в Восточной Европе опасаются, что США могут пойти на уступки перед Россией.

Ранее президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границе России и Украины с «восточным флангом» НАТО. Газета.Ru