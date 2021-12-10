Путин призвал "не будить лихо" обсуждениями территориальных претензий внутри РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами.

"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. <…> Не буди лихо, как у нас говорят, к этому очень серьезно нужно относиться", - ответил Путин на слова кинорежиссера Александра Сокурова по этой теме.

"Вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?" - спросил президент. По его словам, можно как угодно на этот счет дискутировать, но "подавляющее большинство людей понимает, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому", в частности, "чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе". "Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?" - уточнил глава государства.

При этом он согласился со словами Сокурова о том, что субъекты в составе современной России носят национальный характер, но заметил, что теперь, в отличие от времен Советского Союза, "нет права выхода из единого государства, а там было право выхода без всяких ограничений". "Уверяю вас, это [заявления о возможности разделения] опасные игрушки, мы это проходили. Люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут", - добавил Путин.

Он заметил, что есть люди, которые придерживаются крайних взглядов, в том числе призывают к сепаратизму. "Кровавый период середины 1990-х - начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Поэтому распускать людей с подобными взглядами - это очень опасная штуковина, она может очень плохо закончиться", - заключил президент.