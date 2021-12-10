США в октябре поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в октябре в соответствии с утвержденным пакетом помощи поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом сообщается в поступившем в ТАСС в четверг заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

"Пакет на 60 млн долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября", - сообщил Семелрот.

"В 2021 году США выделили Украине более 450 млн долларов помощи на задачи обеспечения безопасности, это часть нашей неизменной приверженности поддержке способности Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Вашингтон с 2014 года выделил 2,5 млрд долларов на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая более 400 млн долларов только в этом году. США поставляет Киеву вооружения и направляет инструкторов для обучения служащих ВСУ. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по 350 млн долларов, в 2019 году - 250 млн долларов, в 2020 году - 300 млн долларов. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия - Украина начала получать комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.