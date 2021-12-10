В Киеве утверждают, что судно ВМС Украины "Донбасс" не входило в запретные зоны

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно ВМС Украины "Донбасс" не нарушало запретных зон и на данном этапе возвращается на базу. С таким утверждением выступила в четверг пресс-служба штаба "Операции объединенных сил" (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС).

"Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - говорится в сообщении пресс-службы в "Фейсбуке".

Министр обороны Украины Алексей Резников со своей стороны утверждает, что корабль управления "Донбасс" украинских ВМС находился в Азовском море на законных основаниях. "Азовское море - это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - заявил он в четверг в комментарии агентству "РБК-Украина".

По словам министра, судно было без оружия. "Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", - утверждал он.

По данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Но был получен ответ, что следовать через него корабль не планирует. "Донбасс" шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял.