Никарагуа разрывает дипотношения с Тайванем
10:05 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Никарагуа заявило в четверг, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.
"Правительство Китайской Народной Республики является единственным, законно представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Республики Никарагуа с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает какие-либо контакты или официальные отношения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на правительственном портале "19 дихиталь".
В период первого срока президентства (1985-1990) лидера Никарагуа Даниэля Ортеги Манагуа уже отказывался от официальных отношений с Тайбэем в пользу Пекина. Однако с приходом к власти следующего президента Виолеты де Чаморро страна восстановила их.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.
Пекин и Манагуа решили возобновить дипломатические отношения после того, как МИД Никарагуа заявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.
"Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения", - передает телеканал.
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