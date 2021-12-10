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Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и карьере блогера

10:20 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что размышляет о возможности уйти с работы и стать влиятельным блогером.

"Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером", - написал он в пятницу на своей странице в "Твиттере". При этом он поинтересовался у пользователей, что они думают об этом.

Под оригинальным постом несколько блогеров с миллионными аудиториями уже предложили Маску помочь с продвижением его каналов. Также некоторые спросили, не хочет ли он принять участие в трансляциях прохождения видеоигр.

Маск возглавляет американские компании Tesla и SpaceX. Компания Tesla была основана им в 2003 году. Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. Кроме того, Маск является основателем компании SpaceX, производящей космическую технику и осуществляющей орбитальные запуски.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. На данный момент его состояние оценивается в 263 млрд долларов.

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