Байден заявил Зеленскому о поддержке США Минских договоренностей

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в четверг в телефонной беседе заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности Вашингтона поддерживать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации Минских договоренностей. Об этом сообщила пресс- служба Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул готовность США участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", - говорится в пресс-релизе.

Американский лидер также заявил о приверженности США принципу, согласно которому никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева. Президенты двух стран призвали РФ к деэскалации напряженности, согласились, что конфликт лучше всего урегулировать через дипломатию.