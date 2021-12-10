В Нью-Йорке разрешили не имеющим гражданства США жителям голосовать на местных выборах
11:32 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Городской совет Нью-Йорка в четверг одобрил закон, дающий право голоса на местных выборах жителям города, не имеющим гражданства США. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс".
В результате участвовать в волеизъявлении с 2023 года смогут около 800 тыс. жителей мегаполиса, имеющих грин- карту или разрешение на работу. Это рекорд для муниципалитета в США по количеству лиц без американского гражданства с правом голоса. Ранее аналогичная мера была введена в более скромных масштабах в ряде городов в штатах Мэн, Иллинойс и Массачусетс, чтобы избираемые органы власти более полно отражали городскую демографию. Нелегальные мигранты, не имеющие законного права находиться в США, голосовать на местных выборах не смогут.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что не будет налагать на решение городского совета вето. Однако он остается в должности только до 31 декабря - в первый день нового года пост мэра займет Эрик Адамс. Он высказался в поддержку права держателей грин-карт участвовать в местных выборах, но выразил сомнения по поводу того, что дать им такое разрешение, уравняв в правах с гражданами США, может городской совет. Борьба вокруг данного шага грозит стать первым столкновением придерживающегося умеренных политических позиций нового мэра и прогрессистов в законодательном органе.
НОВОСТИ
- 12:32 10.12.2021
- Защита ректора "Шанинки" просит прокурора и следствие о его освобождении после слов Путина
- 12:20 10.12.2021
- Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки составило 3 477 человек
- 12:05 10.12.2021
- Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson погиб - источник
- 12:00 10.12.2021
- В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом
- 11:20 10.12.2021
- Самое дорогое лекарство в мире - «Золгенсма» - зарегестрировано в России
- 11:05 10.12.2021
- Половина жителей ФРГ считает, что Олаф Шольц будет хорошим канцлером - опрос
- 11:00 10.12.2021
- Вертолет Robinson пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, на борту 1 пилот
- 10:32 10.12.2021
- Байден заявил Зеленскому о поддержке США Минских договоренностей
- 10:20 10.12.2021
- Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и карьере блогера
- 10:05 10.12.2021
- Никарагуа разрывает дипотношения с Тайванем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать