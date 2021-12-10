Половина жителей ФРГ считает, что Олаф Шольц будет хорошим канцлером - опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый второй житель Германии полагает, что социал-демократ Олаф Шольц будет хорошим канцлером. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала А-эр-дэ.

В опросе, проводившемся с 7 по 8 декабря, приняли участие 1 266 человек. По его данным, 51% респондентов заявил, что доверяет Шольцу, выразив мнение, что он будет хорошим канцлером. При этом 29% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 20% жителей Германии отказались отвечать на поставленный вопрос.

Вместе с тем, как выяснили социологи, новый глава правительства ФРГ в настоящее время имеет тот же уровень поддержки среди населения, что и его предшественница Ангела Меркель при вступлении в должность 16 лет назад. Так, в декабре 2005 года 49% граждан страны называли ее хорошим канцлером. Лишь 17% респондентов думали иначе.

В среду социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Президент Франк- Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров.