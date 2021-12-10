Самое дорогое лекарство в мире - «Золгенсма» - зарегестрировано в России
11:20 10.12.2021 Источник: Эхо Москвы
В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире — «Золгенсма». Удостоверение выдано на пять лет, сообщает «Фармацевтический вестник».
Существует лишь три лекарства, способных затормозить или остановить развитие болезни, но только в случае с «Золгенсма» достаточно одной дозы для полного выздоровления. Его покупкой в России занимается фонд «Круг добра», который специализируется на лечении детей со спинально-мышечной атрофией.
Цена одного укола составляет около 2 миллионов долларов. Врачи несколько лет бились над тем, чтобы применение препарата стало законным на территории страны. Однако несколько сотен детей скончались так и не дождавшись помощи.
Организация в данный момент готова обеспечить необходимым лекарством 12 детей. СМА приводит к постепенному ослабеванию мышц, а затем угасанию всех функций организма. У детей болезнь встречается примерно один раз на 7 тысяч новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.
По словам волонтеров, которые помогают пациентам с этим диагнозом, после регистрации и до поступления препарата в гражданский оборот, проходит в среднем до полугода.
Производитель лекарства — швейцарская фармацевтическая компания Novartis — подал документы на регистрацию в июле прошлого года. Как обратила внимание «Новая газета», одновременно с регистрацией «Золгенсмы» Минздрав предложил разрешить фонду «Круг добра» закупать зарегистрированные в России лекарства до их ввода в гражданский оборот.
Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала, что обычно с момента регистрации препарата до его поступления в гражданский оборот проходит примерно от двух до шести месяцев. Эхо Москвы
Новости
- 11:05 10.12.2021
- Половина жителей ФРГ считает, что Олаф Шольц будет хорошим канцлером - опрос
- 11:00 10.12.2021
- Вертолет Robinson пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, на борту 1 пилот
- 10:32 10.12.2021
- Байден заявил Зеленскому о поддержке США Минских договоренностей
- 10:20 10.12.2021
- Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и карьере блогера
- 10:05 10.12.2021
- Никарагуа разрывает дипотношения с Тайванем
- 10:00 10.12.2021
- В Киеве утверждают, что судно ВМС Украины "Донбасс" не входило в запретные зоны
- 09:32 10.12.2021
- США в октябре поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin
- 09:20 10.12.2021
- Путин призвал "не будить лихо" обсуждениями территориальных претензий внутри РФ
- 09:05 10.12.2021
- На «восточном фланге» НАТО раскритиковали Байдена из-за переговоров с Путиным
- 09:00 10.12.2021
- В России до конца 2021 года начнется вакцинация подростков от коронавируса - Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать