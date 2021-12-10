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Самое дорогое лекарство в мире - «Золгенсма» - зарегестрировано в России

11:20 10.12.2021 Источник: Эхо Москвы

В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире — «Золгенсма». Удостоверение выдано на пять лет, сообщает «Фармацевтический вестник».

Существует лишь три лекарства, способных затормозить или остановить развитие болезни, но только в случае с «Золгенсма» достаточно одной дозы для полного выздоровления. Его покупкой в России занимается фонд «Круг добра», который специализируется на лечении детей со спинально-мышечной атрофией.

Цена одного укола составляет около 2 миллионов долларов. Врачи несколько лет бились над тем, чтобы применение препарата стало законным на территории страны. Однако несколько сотен детей скончались так и не дождавшись помощи.

Организация в данный момент готова обеспечить необходимым лекарством 12 детей. СМА приводит к постепенному ослабеванию мышц, а затем угасанию всех функций организма. У детей болезнь встречается примерно один раз на 7 тысяч новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.

По словам волонтеров, которые помогают пациентам с этим диагнозом, после регистрации и до поступления препарата в гражданский оборот, проходит в среднем до полугода.

Производитель лекарства — швейцарская фармацевтическая компания Novartis — подал документы на регистрацию в июле прошлого года. Как обратила внимание «Новая газета», одновременно с регистрацией «Золгенсмы» Минздрав предложил разрешить фонду «Круг добра» закупать зарегистрированные в России лекарства до их ввода в гражданский оборот.

Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала, что обычно с момента регистрации препарата до его поступления в гражданский оборот проходит примерно от двух до шести месяцев.  Эхо Москвы

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