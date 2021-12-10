Вертолет Robinson пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, на борту 1 пилот
11:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек находился на борту вертолета Robinson R66, пропавшего с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, сообщили ТАСС в авиационных службах.
"Около 9 часов утра по Москве на борту частного вертолета Robinson R66 сработал аварийный маяк. Он пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. На борту только пилот", - сказал собеседник агентства.
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