Вертолет Robinson пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, на борту 1 пилот

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек находился на борту вертолета Robinson R66, пропавшего с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Около 9 часов утра по Москве на борту частного вертолета Robinson R66 сработал аварийный маяк. Он пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. На борту только пилот", - сказал собеседник агентства.