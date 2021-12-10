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В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом

12:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 873, до 9 956 679, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,31%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 657, до 8 673 518. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 176 против 1 181 днем ранее, до 287 180. Число зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 1 ноября, когда в стране зафиксировали 1 155 летальных исходов из-за коронавируса. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,88%, следует из данных штаба.

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