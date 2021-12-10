0
0
130
НОВОСТИ

Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson погиб - источник

12:05 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот вертолета Robinson R66, разбившегося в Кемеровской области, погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На месте падения вертолета найден погибшим его пилот", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, крушение произошло около озера Каракуль в Кемеровской области, а не в районе Каракольских озер на Алтае.

Вероятной причиной крушения является технический отказ.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае и пропал с радаров. Около 9 утра зафиксирован сигнал его аварийного маяка. Вертолет принадлежит ООО "Кустард", на борту был только пилот.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 10.12.2021
Защита ректора "Шанинки" просит прокурора и следствие о его освобождении после слов Путина
0
69
12:20 10.12.2021
Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки составило 3 477 человек
0
93
12:00 10.12.2021
В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом
0
133
11:32 10.12.2021
В Нью-Йорке разрешили не имеющим гражданства США жителям голосовать на местных выборах
0
155
11:20 10.12.2021
Самое дорогое лекарство в мире - «Золгенсма» - зарегестрировано в России
0
190
11:05 10.12.2021
Половина жителей ФРГ считает, что Олаф Шольц будет хорошим канцлером - опрос
0
190
11:00 10.12.2021
Вертолет Robinson пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем, на борту 1 пилот
0
202
10:32 10.12.2021
Байден заявил Зеленскому о поддержке США Минских договоренностей
0
263
10:20 10.12.2021
Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и карьере блогера
0
242
10:05 10.12.2021
Никарагуа разрывает дипотношения с Тайванем
0
271

Возврат к списку