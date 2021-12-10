Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson погиб - источник
12:05 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилот вертолета Robinson R66, разбившегося в Кемеровской области, погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На месте падения вертолета найден погибшим его пилот", - сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, крушение произошло около озера Каракуль в Кемеровской области, а не в районе Каракольских озер на Алтае.
Вероятной причиной крушения является технический отказ.
Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае и пропал с радаров. Около 9 утра зафиксирован сигнал его аварийного маяка. Вертолет принадлежит ООО "Кустард", на борту был только пилот.
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