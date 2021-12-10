Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson погиб - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот вертолета Robinson R66, разбившегося в Кемеровской области, погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На месте падения вертолета найден погибшим его пилот", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, крушение произошло около озера Каракуль в Кемеровской области, а не в районе Каракольских озер на Алтае.

Вероятной причиной крушения является технический отказ.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае и пропал с радаров. Около 9 утра зафиксирован сигнал его аварийного маяка. Вертолет принадлежит ООО "Кустард", на борту был только пилот.